中和點燈節中展現出新生活魅力，特別邀請天籟美聲緬甸藝人張龍及多國藝文表演。（中和區公所提供）

新北市一年一度的點燈文化節今（21）日在中和華新街熱鬧登場，副秘書長柯慶忠及中和區長楊薏霖帶領現場民眾點亮祈福天燈，象徵「多元攜手、閃耀新北」，搭配背景緬甸天燈升空畫面，千盞燈火點亮華新街，傳遞平安與祈福的寓意，讓新住民在新北市一樣有「家」的溫暖。

新北市是全國新住民最多的城市，也是外縣市移民定居最多的城市，新北市是台灣的縮影，更是國際的縮影。民眾從故鄉到異鄉，組成新北市多元混合的文化面貌。

今年活動精彩多元，從中和點燈節中展現出新生活魅力，看到中和華新街的文化亮點，特別邀請天籟美聲緬甸藝人張龍及多國藝文表演，緬甸、泰國、印尼等多國傳統服裝帶來祈福舞、傳統舞、流行舞、手鼓音樂舞蹈及在地學校社團演出以及各國文化互動攤位、傳統服裝踩街秀、莊嚴的佛教參拜區，現場還設置網美拍照區。

中和區公所表示，華新街聚集很多緬甸華僑，這條充滿最多南洋料理的道路「華新街」成為「南洋觀光美食街」，一條街就能吃遍東南亞。而點燈節則是打造一條通往幸福的光明大道，璀璨燈海隧道有著天上星星、月圓及鑽石等燈球的燈飾光廊造景，象徵佛陀下凡人間照耀前途。

現場還有高僧誦經祈福、平安紅繩祈福，也有許願祈福卡，民眾寫下心願，懸掛於燈飾光廊，讓希望直達天際。今年還打造1.8米菩提佛陀點燈架，可點燈求平安，活動可謂是精彩絕倫、熱鬧非凡。

中和區長楊薏霖表示，透過點燈節的舉辦讓東南亞重要的文化節慶在中和重現，營造多元文化的健康城市，期許提供新住民朋友舒適的學習環境、豐富生活及永續支持的力量，讓新住民享有樂學、樂業、樂活的好生活。

緬甸歸僑協會理事長李沛表示，希望藉由點燈節活動，讓在地民眾增加對東南亞地區多元文化的認識及了解，讓參與點燈節活動的歸僑及新住民，一解思鄉情懷。