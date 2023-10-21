第58屆金鐘獎頒獎典禮今（21日）於國父紀念館盛大舉行，本日公布戲劇類得獎名單，力拚金鐘迷你視后的許瑋甯，稍早壓軸走紅毯，她身穿淡金色長禮服，女神氣勢爆棚；而胸前開深V設計，好身材一覽無遺，許瑋甯數次用手遮胸，疑有些不自在。

許瑋甯勾著李程彬走紅毯，俊男美女的組合相當賞心悅目；值得注意的是，梳著油頭的許瑋甯，身穿細肩帶長禮服，襯托白皙的肌膚，胸前開深V設計，辣露渾圓美胸，一轉身又秀出側乳刺青和美背，而裙襬開衩的部分，則是展現傲人的長腿，全身上下都是亮點。

許瑋甯一登場就引起歡呼。（圖／陳俊吉攝影）

許瑋甯在《她和她的她》飾演受狼師性侵後患上解離症的女性，傳出在劇中被吳慷仁硬上而留下陰影，不敢再度合作，事後雙方雖皆駁斥，但還是引起熱議，因此導演卓立跳出來還原拍攝狀況，許瑋甯拍攝當下並無反映有不舒服，還盛讚她超級敬業，「不只那場戲，車禍的戲她也都親自來，她根本可以去拍動作戲。」

許瑋甯辣露側乳刺青。（圖／陳俊吉攝影）

許瑋甯在後台受訪時，說自己走古典優雅一點的路線，還有露腿小巧思。被問老公邱澤是否有打氣，許瑋甯表示：「就加油啊！ 千言萬語不用多說，他現在在工作。」她說自己已經過了緊張階段；被問到是否有得獎信心？許瑋甯回：「有信心沒把握，但一定要有信心的！」一旁的李程彬則說如果得獎，要在後台秀出他的幸運紅內褲。