周杰倫21日邀請蔡康永參觀「千禧後晚間拍賣」預展。（杰威爾音樂提供）

林書豪今參觀「千禧後晚間拍賣」預展，力挺周杰倫。（杰威爾音樂提供）

陳泰銘今到場參觀「千禧後晚間拍賣」預展。（杰威爾音樂提供）

周杰倫（周董）今、明（21、22日）兩天在台北舉辦「千禧後晚間拍賣」的預展，今首日現場眾星雲集，新婚的蕭敬騰夫婦特地到場支持，與周董互道恭喜，蔡康永、方文山、林書豪、余文樂、邱凱偉、劉峻緯等藝人名人，以及陳泰銘、陳致遠、方國強、Solomon等知名藏家皆出席，給足策展人周杰倫面子！

周董說，不是每個藝術家都馬上成為大師，需要時間的淬煉、也需要舞台。「這次要向大家介紹的是來自世界各地極具才華的新鋭藝術家，很開心有一個舞台讓更多人認識他們的作品，希望這些藝術新生代的力量能在未來成就最偉大的作品。」

周董不僅是樂壇天王，近年更成為大藝術家，2021年與蘇富比合作策展拍賣，總成交額高達1億900萬美元，成就流行娛樂與藝術互相輝映的合作傳奇。今年周杰倫再與佳士得合作「千禧後晚間拍賣」，拍賣會將於11月28日在香港舉行。

展覽名為「千禧後晚間拍賣」意指新生代藝術家在千禧年後創作的作品，周董說：「剛好我也是2000年出道的，在音樂圈，我也曾經是個新人，希望這次展覽與拍賣，能夠鼓勵他們在創作這條路上繼續前行、努力發光！」

而周董上海4場「嘉年華」演唱會剛剛圓滿落幕，12月將唱到泰國，明年將巡迴至英國、法國、日本、澳洲，各地場次陸續安排中。