美國國防部20日發布了《年度中國軍力報告》稱，中國大陸已經擁有超過500枚可用於作戰的核彈頭；對此，大陸外交部發言人毛寧已駁斥這說法。前海軍艦長呂禮詩指出，該報告比較獨特的是，關於台海的部分，出現了東風-17，但東風-17的射程到達2500公里，應該不會對台灣使用。

呂禮詩21日在政論節目《新聞大白話》中表示，20日公布的中國軍力報告裡，關於台海的部分，談到飛彈的威脅，其中有曾通過台灣上方的東風-15號彈道飛彈。比較獨特的是，這次出現了東風-17，一般來講，東風-17的射程到達2500公里，應該不會對台灣使用，那為何會在此出現。

呂禮詩接著指出，東風-17是一種滑翔式滑跳式，像打水漂一樣的彈道。2019年，他就曾提及東風-17要部署到江西去 。

呂禮詩更點出，這次中國軍力報告有個重點，未來這些看起來好像會搭載核彈的，可能是使用常規的炸藥， 那到底是使用怎樣常規的炸藥，才能到達破壞的效能；CL-20炸藥破壞性比現行使用的常規炸藥高40％，這就是答案了。