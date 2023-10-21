國際非營利組織樂施會（Oxfam）的水源與衛生官員，穆希他哈（Waseem Mushtaha）看到了即將來臨的公共衛生災難的徵兆，遭以色列封鎖的加薩地區下一個重大威脅，是霍亂和傳染病，人道組織警告說，如果不允許援助進入，致命的水媒播染病將會在被圍困的地帶蔓延。

據《半島電視台》（Al Jazeera）21日報導，水和衛生服務的崩潰，樂施會和聯合國機構警告稱，如果不提供緊急人道主義援助，將引發霍亂和其他致命的傳染病。以色列切斷了通往加薩地區的供水管道，以及供電力設施，這些設施為水源和污水處理廠提供動力。

加薩65個污廢水泵站和所有5個污水處理設施都被迫停止運營。根據樂施會的說法，未經處理的污水現在正在排放到海中，而固體廢物也堆積在一些街道上，旁邊還有等待埋葬的屍體。

淡化設施已經停止運作，由於電力短缺，市政當局無法將水抽送到住宅區。加薩的一些人依賴於唯一的含有污水和海水的含鹽自來水，或者不得不飲用海水。其他人被迫從農田井中取水。

聯合國稱目前加薩地區，每人每天只有3公升水可供飲用，清洗，烹飪和沖馬桶等所有需求。根據世界衛生組織（WHO）的建議，每天每人需要50至100公升水來滿足其基本健康需求。