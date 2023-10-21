28歲張姓女子今（21）日下午駕車行經新北市石碇區山路時，疑因操作不慎，導致整輛車翻落邊坡，車上共有6人包括1名1歲男童受困車內，其中5人自行爬出車外，所幸僅受到輕傷，副駕駛則受困在車內，警消動用破壞器材，將她救出救出，至於車禍原因有待警方釐清。
警消指出，今午4點43分，新北市消防局第四大隊接獲通報，有1輛箱型車從石碇區石崁31號山坡滑落，車上有1名男乘客及4名女乘客，還有1位年約1歲男童，其中5人已自行爬出，副駕駛座乘客受困車內。
第四大隊立即派遣新店中隊、石碇及深坑分隊前往現場救援，人車抵達現場，發現箱型車翻覆在路邊的草叢中，副駕駛1名女性乘客被困在車內，無法動彈。
消防人員立即使用破壞器材撬開車門，協助傷者脫困。並由救護人員進行初步檢傷和生命徵象監測，車上4名女性及小男童皆為輕微擦挫傷，全數送往北市萬芳醫院救治。據張姓女駕駛稱，因操作不當，導致車輛不慎滑落邊坡。
第四大隊長陳志瑋提醒，山區道路曲折多變，行車時要注意速度和安全距離，避免發生意外。同時也要記得繫好安全帶，以減少撞擊造成的傷害。
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