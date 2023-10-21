蔡英文總統今出席前行政院院長蘇貞昌《護國四年》新書感謝會，蔡英文致詞時爆料，蘇貞昌是她以前在黨內選戰競爭對手，所以找蘇接閣揆時，有人說，這兩個人不到兩個禮拜就會打起來，結果我們並沒打起來，反倒是電話打起來了。
蘇貞昌今下午在信義誠品舉辦《護國四年》新書感謝會，包括國安會祕書長顧立雄、經濟部長王美花、國防部長邱國正、前衛福部長陳時中、行政院祕書長李孟諺、高雄市長陳其邁、民進黨立院黨團總召柯建銘等人出席。
蔡英文致詞時說，在蘇院長卸任的那一天，她提醒他「以後我打電話你要接」；今天她會出現在這裡，也就代表他們還是會互動，她更會與蘇院長的家人聚會，感謝他們對蘇院長的支持。
蔡英文也提到，2018年九合一大選民進黨大敗，她認為行政院長沒有第二人選，就只有蘇貞昌可以力挽狂瀾，但蘇當時沒有馬上答應，還回家考慮了一下，後來接下重擔。
蘇貞昌說，他不知道蔡總統是不是會讓他放手去做，但4年下來，蔡總統真的做到了；他說，書中有提到總統也是人，也有發脾氣的時候，他有時和蔡總統一對一開會，還會叫她不要發那麼大的脾氣，「她有時候告訴我說，我是故意嚇嚇他們的」。
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