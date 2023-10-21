2023全國運動會今天晚間在大台南會展中心舉行開幕典禮，最令人期待的聖火台形式及點燃聖火儀式，事先被列為最高機密。在運動員進場及第二章表演結束後，謎底終於揭曉，由台南出身的田徑十項全能全國紀錄保持人王晨佑，以及「舉重精靈」方莞靈共同點燃聖火；至於運動員宣誓則由台南市排灣族鉛球名將馬皓偉代表。

當司儀喊出聖火進場時，只見王晨佑、方莞靈分別從主席台兩側持數位聖火火炬小跑步出現；接著，他們朝著對面舞台的人造小砲台前進，踏上台階走到砲台上方的仿古砲旁，隨即以手中聖火點燃古砲，砲口也立即噴出數位火焰，象徵完成聖火點燃儀式。

不過，同一時間，遠在15公里外的台南市立體育場聖火台，也由工作人員同步點燃聖火。

事後，本屆全運會籌備會執行長、市府體育局長陳良乾解釋說，由於擔心全運會開幕時碰到下雨，因此決定在室內的大台南會展中心舉行，但因會展中心不能有明火，因此才決定在室內以數位聖火點燃，同時也在室外的台南市立體育場點燃聖火。