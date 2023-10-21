夢想聯動交流賽21日第2戰由地主PLG福爾摩沙夢想家出戰T1上季冠軍新北中信特攻，夢想家靠著最後關頭打出一波8比0小高潮，最後以107比101氣走特攻，拿下這場交流賽勝利，也代表號稱明年新聯盟預演的夢想聯動交流賽，PLG與T1球隊各取1勝打平。

雙方打到最後關頭，還打成98比98平手，可是夢想家先靠林俊吉兩罰俱中，貝札尼什維利更在最後1分20秒投進三分外線，他更興奮到一邊跳舞一邊回到板凳席，接著忻沃克最後51秒也投進三分球，夢想家打出一波關鍵8比0拉開。

儘管特攻馬上靠著魏嘉豪切入上籃完成三分打，時間還剩45秒，雙方差距只有5分，場上仍有變數，接著貝札尼什維利兩罰中1，沒想到謝亞軒此時切入禁區出現掉球失誤，也讓夢想家順利拖完比賽時間，如願把這場交流賽勝利留下。

林俊吉攻下全場最高25分，外加5助攻、4籃板，表現相當搶眼，布依德也有17分進帳，貝札尼什維利15分、9籃板，麥卡洛14分，吉爾貝克13分；特攻以傑卡20分最高，克力斯18分，譚傑龍16分，飛克13分、9助攻與9籃板。