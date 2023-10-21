2023年10月21日新北市／「2023新北鶯歌嘉年華」集結近50家在地業者組成陶瓷市集、串聯69間在地店家提供限定商品優惠，活動現場只要完成任務，就有機會獲得限量住宿優惠券、商圈購物券等好禮。（劉瑋晴攝）

「2023新北鶯歌嘉年華」今(21)日於鶯歌老街盛大登場，由新北市經發局長何怡明及鶯歌商圈理事長張素燕等為活動揭開序幕，今年首推鶯歌老街限量版「實境解謎遊戲-謬思捕手」，集結在地業者組成陶瓷市集、串聯在地店家提供限定商品優惠。活動現場只要完成任務，就有機會獲得限量住宿優惠券、商圈購物券等好禮。

何怡明表示，今年的鶯歌嘉年華非常不一樣，有真人實境解謎，運用在地特色出考題，讓民眾可以深度了解鶯歌文化，並集結近50家在地業者組成陶瓷市集、串聯69間在地店家提供限定商品優惠，藉由這些豐富的內容，讓民眾體驗不一樣的鶯歌嘉年華。鶯歌商圈理事長張素燕表示，感謝市府團隊對鶯歌的用心，在新北一鄉一特色中注入很多資源，這次設計展也吸引許多遊客，也期盼把鶯歌老街再次打造為國際商圈，讓鶯歌陶瓷風華再現。

經發局為強化鶯歌陶藝文化之產業內蘊及發展．新北市自2020年開始整合跨局處資源，推動三鶯文創整合計畫，2021年起藉由建置老街陶神、鶯歌美食廣場改造、及「鶯歌風華陶藝牆」藝術牆等，展現傳統文化結合創新設計的鶯歌新風貌，並透過「鶯歌產業風貌計畫」協助在地陶瓷產業升級轉型及串聯鶯歌嘉年華、台灣設計展，為在地業者及商圈挹注新能量。

經發局說明，今年陶瓷市集及活動特約店家，集結商圈、陶瓷工藝園區、鶯歌在地業者及新北嚴選等，推出多項優惠折扣，另外凡在特約店家或市集攤位消費滿300元，即可免費參加現場加碼活動-套圈圈遊戲，套中什麼帶走什麼，也鼓勵民眾響應綠生活，多利用大眾交通工具前往。