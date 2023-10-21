2023年10月21日新北市／賴清德提及國民黨立委馬文君再度凍結國防預算，批馬文君根本沒在顧及台灣人的安全，希望全國民眾能夠看清楚這個事實，也希望全國民眾能支持國家國防自主，提升國防力量，才能守護國家安全。（劉瑋晴攝）

副總統、民進黨總統參選人賴清德今（21）日於土城，舉辦全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會成立大會，現場近3000人到場支持。賴清德表示太太跟岳母都是宜蘭人，所以對宜蘭有很深的感情，他也提及宜蘭是民主的聖地，為台灣的民主貢獻很大，也藉此拉近與宜蘭鄉親的距離。

賴清德表示，現在的宜蘭縣長不是民進黨的，總感覺有點可惜，不像台南市長是民進黨的，立委每席也都是民進黨的，雖然宜蘭縣長2次都失利，但希望這次立委選舉一定要成功，守護宜蘭這塊民主招牌。他也說，自己當過立法院黨團幹事長，國會沒過半真的很辛苦，做事都要到處拜託，呼籲台下民眾要團結一致，發揮10倍的力量來拉票，讓總統當選也讓在場的候選人當選。

賴清德也提及國民黨立委馬文君再度凍結國防預算，批馬文君根本沒在顧及台灣人的安全，希望全國民眾能夠看清楚這個事實，也希望全國民眾能支持國家國防自主，提升國防力量，才能守護國家安全。賴清德說明，潛艦國造已完成階段性工作，國民黨立委想把機密交給第三國家來影響到潛水艦的建造，讓自己想到以前陳水扁向美國進行軍事採購，國民黨一直擋，因此錯過機會，現在蔡英文總統自己做，藉此提升產業經濟。