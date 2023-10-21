2024立委選舉競爭激烈，國民黨士林大同區立委候選人游淑慧今(21)晚舉行首場競選活動，但選擇舉辦親子同歡的馬戲團，唯一邀請的大咖嘉賓就是台中市長盧秀燕，因為同為女性從政，她們能互相理解，盧也是女性從政的學習對象。盧秀燕致辭也大讚游淑慧會揭弊、監督政府、為人民發聲，一定會是全國最好的立委。

盧秀燕表示，她是專程從台中到台北幫游淑慧打氣，於私是因為游淑慧的媽媽是台中烏日人，游淑慧是烏日女兒，而盧秀燕也是烏日媳婦。盧也說自己當過六屆立委，都是靠民選，她知道怎麼當好一個立委。

盧秀燕說，好的立委要會除弊，前陣子爆發的巴西蛋爭議，游淑慧就是揭發弊案的人、守護全國的食安，非常適任立委；且游淑慧當過15、6年的公務員，對於公務機關非常了解，立委除了揭弊，還要會監督，游不只很了解臺北市的預算，對中央的預算也很清楚，前不久也是游淑慧發現中央統籌分配款，台北竟然比高雄還少，高雄竟拿了一千多億元，佔全國4分之1，台中竟然只拿兩百多億，游淑慧可以有效監督預算分配的公平。

盧秀燕也稱讚，游淑慧敢替人民發聲，不怕被摸頭，也不會護航，到國會一定會為人民講話，不是去做秀、表演、耍寶，游淑慧一定會是全國最好的立法委員，她給大家做保證，游淑慧到艱困選區挑戰也是充滿勇氣，到最辛苦的地方也無所畏懼，當年她參選台中市長很多人都不看好，但最終證明了小蝦米可以打敗大鯨魚，只要認真一定能勝選。

台中市長盧秀燕21日晚到臺北市，為士林大同區立法委員參選人游淑慧站台。(截自中天新聞YouTube直播)

游淑慧也說，今天只邀請盧秀燕站台，因為盧秀燕是所有女生從政要學習的對象，今年是她當民代的第5年，真的感覺到女生從政比男生辛苦一點點，體力、時間、家庭都要兼顧，跑行程還會被吃豆腐，但為了對國家的愛、對城市的理念，還是希望能服務大家，這次參選士林大同立委的口號是「選新換新，大同翻新」，因為大同被稱為老區，但大同是很有文化、有特色的地方，希望能夠用過去在公務機關的經驗、用新的做法、新的邏輯幫大同翻新。