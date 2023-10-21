民進黨主席暨總統參選人賴清德今晚出席新屋長祥宮全國五穀爺大會串平安宴活動，他表示，代表蔡英文總統恭祝各宮廟神農大帝神威顯赫、香火鼎盛，不僅保佑台灣國泰民安，同時祈求地方平安無災。他也再次提出「國家希望工程」國政願景，喊話爭取民眾支持，並替今年爭取連任的立委黃世杰拉票，讚其是30年難得一見的人才。

賴清德致詞表示，今受邀來新屋長祥宮參加這麼大規模的五穀爺宮廟大會師，代表蔡英文恭祝各宮廟神農大帝神威顯赫、香火鼎盛，不僅保佑台灣國泰民安、風調雨順、五穀豐收，同時祈求保佑地方平安無災，平安和樂大賺錢，今天場面相當大，可見宮廟委員們領導有方。

賴也說，未來他非常希望得到大家支持，若他當選總統，會結合台灣社會各界力量，推動「國家希望工程」，讓台灣成為民主和平的台灣，也成為創新永續的台灣，讓經濟持續發展，另外也會擴大社會投資，讓台灣也能成為公益永續的台灣，讓年輕人看見希望，壯年人實現夢想，老年人擁有幸福，弱勢者得到照顧。

賴清德提到，特別針對教育部分，明年開始即將推動，第一個是高中職全部免學費，第二個因現行公立大學的學雜費1年約6.2萬元，私立1年約11萬元，相差5萬元，根據統計，唸私立的孩子，常來自教育資源相對不足的地方，換句話說家庭社經地位相對較弱，得到教育資源較少，因此考到公立機會較小，因此政府有責任要解決學雜費落差。

他說，原本向蔡英文提議補助2.5萬元，但要感謝全國人民近年努力拚經濟，台灣經濟有所提升，稅收增加，有能力補助更多，明年開始唸私立大學的孩子，每年都可得到3.5萬元補助。他提到，只要家庭困難，無論唸公立或私立學校，只要家庭總收入不到70萬元，每年政府都會額外補助2萬元，家庭總收入70萬至90萬間則補助1.5萬元。

賴清德提到，國家透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家就會好，個人透過教育取得專業知識改善生活，個人的生活好了國家社會也會跟著好，故政府有責縮短公私立學費差距，盼來自不同社經背景的孩子，都能公平得到教育資源，追逐夢想不至於有困難，未來他若當選，除了守護台灣安全，促進民主和平繁榮外，也會特別強化教育，照顧弱勢民眾。

賴清德也說，盼大家支持立委參選人黃世杰，是了不起的人才，建中第一名畢業念台大法律，律師高考全國第一名，新科立委就當上黨團副幹事長，協助立院協商法律，在其幫助下通過300條以上法律。他是黃的前輩，也當過黨團幹事長，黃世杰的條件和表現30年難得一見，盼鄉親支持。他也說，黃不是讀死書的人，是真正有能力做事的人，這次競選連任需要鄉親支持，為台灣承擔更大的責任、做更多工作。