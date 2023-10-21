第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今(21日)在國父紀念館舉行，迷你劇集（電視電影）男、女配角獎頒給《看海》黃迪揚、《額外旅程》范瑞君。黃迪揚在劇中演出身障患者，他有感而發表示：「我覺得身為演員可以為這樣的孩子、這樣的家庭說話是非常大的榮耀」；而范瑞君一路哭上台，表示：「謝天地，謝謝戲劇之神」，最後乞求世界和平，請讓所有的苦難都留在戲劇裡面。

黃迪揚以《看海》獲得迷你劇集（電視電影）男配角獎，打敗了勁敵卜學亮、黃河、戴立忍，評審認為他的身障角色在劇中是個包袱，處境令人沉痛無奈值得同情，而黃迪揚表演力道十足，引人入勝，肢體傳達意識入木三分。黃迪揚領獎時冷靜表示謝謝評審的肯定，「或許你們不知道在這時候給我這個獎，給我多大的鼓舞」。

黃迪揚、范瑞君拿下迷你劇集（電視電影）男女配角獎。（圖／粘耿豪攝）

黃迪揚接著說謝謝《看海》劇組，謝謝育成基金會可以給他機會了解他們的孩子，認為可以替他們發聲是身為演員的榮耀，最後笑說自己得獎了，可以請吃消夜，希望大家等下可以一起聚會，好讓他一個個致謝，他也想跟同樣在表演這條路上可能還沒看到的朋友說：「你一定要珍惜，在你還沒有發光之前就看到你的人」，謝謝他的太太不斷提醒他不要想靠做別的事情養活這個家，「好好把戲演好就好了」。

范瑞君獲得迷你劇集（電視電影）女配角獎。（圖／粘耿豪攝）

迷你劇集（電視電影）女配角獎則頒給《額外旅程》范瑞君，擊敗一同入圍的丁寧、賴佩霞等人，評審認為她表現層次分明，表現出真摯的情感，外表看似堅強，內心卻失落無助，把病人家屬等待的心情表現淋漓盡致，充滿細節的表演令人屏氣凝神。范瑞君上台說：「除了感謝還是感謝」，點名評審、劇組工作人員和導演，謝謝本劇的真實人物堅強的生命力，謝謝家人、金星文創，還有李國修老師、賴聲川老師等人，並感謝她上次得獎時漏掉的編劇，開心終於有機會讓她補說感謝。

林奕嵐獲得迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎。（圖／粘耿豪攝）

此外，迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎由《她和她的她》林奕嵐拿下，21歲的林奕嵐是台美混血模特兒，在劇中飾演許瑋甯年輕版，評審評語表示她首次參加戲劇演出就挑戰難度極高的角色，將青澀的高中女生在面對性侵時的驚慌失措的奮力抵抗到萬念俱灰的放棄，展現出專業演技。而林奕嵐得知得獎後落淚哽咽，她謝謝評審的肯定，會繼續努力，謝謝導演和劇組的每個人，讓她很快進入狀況演出「小林晨曦」，笑稱現在四肢很麻，最後不忘感謝電視機那頭的父母和親友家人。

迷你劇集最具潛力新人獎21日由林奕嵐以作品《她和她的她》拿下。號稱「一輩子有一次機會」的最具潛力新人獎讓甫出道一年的林奕嵐拿下，臉上的驚喜完全藏不住，眼眶馬上紅了一圈。站上台領獎時仍難以掩飾激動，先大喊了一聲：「Oh My God!」接著表示：「我要謝謝劇組每一個人，謝謝導演讓我體會到『小晨曦』的各種感觸。」另外她也以英文致詞，特別感謝父母親及妹妹。林奕嵐隨後補充：「謝謝拍攝現場大家給我很多的溫暖，無論是對我還是我的角色，也希望飾演『大晨曦』的瑋甯姐可以拿下今晚的獎項。」