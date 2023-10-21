受東北季風影響，今天（21日）桃園以北及宜蘭整天不超過23度，不過明天（22）起東北季風減弱，白天高溫將回到28度左右，各地也將呈現多雲到晴的好天氣。

中央氣象署資訊顯示，明天、下周一（23日）東北季風減弱，除迎風面的基隆北海岸、東半部地區仍有局部短暫雨，大台北山區也有零星雨勢，其餘各地天氣都不錯；溫度方面，各地早晚仍偏涼，低溫僅20度左右，北部、東北部白天高溫在28度左右，中南部高溫則上看31度，日夜溫差較明顯。

下周二至下周四（24至26日）台灣周邊環境為偏東風，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星雨勢，午後南部地區及中部山區有短暫陣雨的可能；下週五、下周六（27、28日）水氣增加，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。

未來2周先涼後暖，10月底可能有鋒面來襲，屆時各地降雨機率都會變高。（圖／中央氣象署）

中央氣象署指出，未來兩周台灣依然處於東北季風影響的天氣型態，前幾天溫度較低偏涼，23日後逐漸回暖，降雨部分仍以東半部及北部為主，不過10月底有鋒面接近，屆時各地降雨機率較高，更不排除出現局部較大的雨勢。