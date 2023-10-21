國民黨總統參選人侯友宜於今（21）日晚間在桃園市舉行「總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會」，桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫出席力挺，現場湧進將近2萬人。張善政說，明年他與侯友宜即將認識滿40年，從過去看侯在警界除暴安良，到擔任新北市副市長、市長，把市民照顧的很好，他也提到現在的中央政府對待桃園、新北的統籌分配款非常不公平，一定要把侯友宜送進總統府，把不公的事情全部改正，照顧好全國的民眾。

新北市長侯友宜21日晚間在桃園市舉行「總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會」，桃園市長張善政、前高雄市長韓國瑜出席力挺，現場湧入近2萬人。(截自侯辦直播)

張善政表示，說去年他選桃園市長的首場造勢就是在這個地方，也是議長邱奕勝每一次勝選的造勢場，去年他順利當選，今年就把場地交給侯友宜拚勝選；張提到，明年３月29日，他與侯就認識40年，民國73年他與侯友宜一起獲得救國團的青年獎章，當時侯是以優秀警界新秀獲獎，他看著侯友宜在警界除暴安良，到新北市擔任副市長、再到選上市長，新北市的民調他是數一數二，不只除暴安良、也很照顧市民，一定要侯友宜來照顧我們全台灣的民眾。

張善政說，去年他當上桃園市長與新北市的侯友宜配合很好，北北基桃的1200月票就是靠侯友宜大力推動，到今年10月10日已經有超過170萬人受惠；他也提到，桃園分配到的統籌分配款總額是六都最後一名，新北市的統籌分配款除以總人口之後是最後一名，怎麼呼籲行政院都不沒有用，一定要讓侯友宜進到總統府，把新北、桃園不公平的分配款改正。