第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮21日舉行，迷你劇集（電視電影）男配角獎由《人選之人-造浪者》卜學亮跟戴立忍「網內互打」，以及《龔囝》胡智強、《茁劇場-滴水的推理書屋》黃河、《看海》黃迪揚共同角逐，最終由黃迪揚一舉奪金，他上台時含淚感謝老婆地瓜：「她叫我別想做其他的工作養活這個家，好好演戲就對了。」

黃迪揚跟地瓜結婚5年，兩人育有兩女，大女兒兩歲半、小女兒8月8日父親節剛出生，才兩個月大。黃迪揚表示，演員生活壓力很大，這一季沒工作、下一季就沒錢，最近就有3個月沒有戲找上門，稱這個獎來的是時候、意義非凡，「不是抱怨，因為演員是被選擇的，拿到這個獎是希望我被看到。」

黃迪揚還提到，前陣子沒戲拍，他只好把家裡的一些東西PO上網變賣，對生活費不無小補，更想過去跑外送，但是被地瓜阻止了，「她叫我別想做別的來養活這個家，好好演戲就對了，我是黃迪揚，是個還不錯的演員，請繼續找我演戲。」