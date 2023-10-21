第58屆金鐘獎頒獎典禮今（21日）於國父紀念館盛大舉行，本日公布戲劇類得獎名單，迷你劇集/電視電影男女主角獎競爭激烈程度不輸視帝視后，堪稱神仙打架，最終贏家為《她和她的她》李程彬、許瑋甯。

本屆入圍迷你劇集/電視電影男主角獎的有莊凱勛《額外旅程》、劉冠廷《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》、藍葦華《你的婚姻不是你的婚姻－尾號 1314》、李程彬《她和她的她》和勾峰《茁劇場－誰說媽媽像月亮》，35歲李程彬在劇中一人飾演兩角，分別演出女主角林晨曦的溫柔男友「李皓明」和帥氣台客警察「小劉」，精湛演技獲肯定，首度問鼎就敲響金鐘，打敗金鐘／金馬雙料得主的莊凱勛、五度闖進金鐘的藍葦華、金馬男配劉冠廷以及曾獲金鐘視帝的勾峰。

李程彬一人分飾兩角，實力獲得肯定。（圖／粘耿豪攝影）

迷你劇集/電視電影女主角入圍者有夏于喬《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》、孫可芳《你的婚姻不是你的婚姻：聖筊》、王淨《人選之人－造浪者》、許瑋甯《她和她的她》、陸弈靜《看海》，其中許瑋甯飾演遭吳慷仁性侵後患上解離症的女性，傳出因過於逼真而留下陰影，不敢再跟男方合作，事後雙方雖皆駁斥，但還是引起熱議，因此導演卓立跳出來還原拍攝狀況，許瑋甯拍攝當下並無反映有不舒服，還盛讚她超級敬業，「不只那場戲，車禍的戲她也都親自來，她根本可以去拍動作戲。」而許瑋甯跟王淨都得過台北電影節影后，雙后角逐迷你視后，十分有看點，最後許瑋甯力壓王淨，成為大贏家。

許瑋甯在《她和她的她》飾演受狼師性侵後患上解離症的女性，生動演技獲肯定。（圖／粘耿豪攝影）

許瑋甯得知得獎，第一時間激動捂臉，上台講謝詞時，起初聲音都在顫抖，但還是優雅地說完，她先感謝《她和她的她》團隊，也向對手們致意。

出道12年的李程彬，因濃眉大眼、鼻子高挺，被指神似彭于晏，因此有「小彭于晏」的稱號，他在戲劇圈深耕多年，作品有電視劇《一把青》的焦飛、電影《極樂宿舍》高達人、《六弄咖啡館》羅傑，2017年更以電影《七月與安生》蘇家明一角摘下2017微博電影之夜卓越新演員，如今再收下人生第一座金鐘獎，可說是前途無量。

事實上，李程彬得知入圍時，曾表示競爭者都超強，所以對拿獎很平常心，但媽媽非常希望他獲獎，還交代他要穿紅內褲當幸運物，甚至幸運方位、幸運數字、生肖對沖等都先查好，如今李程彬如願敲響金鐘，他含著眼淚，站在台上用台語謝謝媽媽辛苦拉拔長大，現在才能站在台上享受榮耀，感性告白「媽媽我愛你！」