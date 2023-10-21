統一獅本季例行賽台南主場最終戰，在先發投手布萊威7局狂飆11K、僅被敲1安好投帶領，加上打線猛敲12支安打，以8比2擊敗味全龍，而率先挺進「台灣大賽」的龍隊成為首支完成120場例行賽的球隊。

5連戰來到第3場，獅隊今天開局就靠著守備失誤先馳得點，連續3局都有分數進帳，5局下更是猛攻一輪，靠著2次四壞球保送及4支安打攻下4分，今年季中選秀首輪選進的林佳緯也敲出職棒生涯首安，同時也進帳生涯首打點。

有了隊友火力支援，先發投手布萊威投起球來更虎虎生風，7局投球中局局都有三振演出，在首局被劉基鴻敲出安打後連續抓下16個出局數，直到7局上對張政禹投出四壞球保送後才又有龍隊打者上壘。

最終布萊威用102球投7局無失分，飆出來台單場新高的11次三振，僅被敲1支安打、2保送，拿下本季第3勝。龍隊布里悍3局被敲5支安打、失4分（3責失）承擔敗投，伍鐸中繼2.1局補足局數，本季共投80局，來台累積年資8年，最快後年可取得「本土洋將」資格。