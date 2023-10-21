國內醫療環境每況愈下，第一線醫事人員明天（22）將上街遊行表達訴求，預計千人參加。衛福部今天（21）晚間臨時召開記者會指出，下午已邀集21個公會團體開會討論，歷經2.5小時，歸納出「薪資」和「人力」兩大關鍵問題，並承諾未來每年開會2到3次，針對各項問題長期和短期檢討改善。

近期行政院拍板護理師夜班費補助政策，引發醫界及護理界反彈，反映出國內醫療投資不足、醫事人員執業環境欠佳等困境，台灣醫療工會聯合會也將在明天舉辦醫療勞權大遊行，號召醫師、護理師、醫檢師、治療師、放射師等第一線醫療人員走上街頭，預計千人參加。

據了解，似乎是為了趕在醫療人員上街遊行前平息輿論，衛福部昨天（20）晚間緊急通知召開意見交流會，邀集各職類醫事人員全國聯合會出席。

衛福部長薛瑞元指出，今天共有共21個醫事人員全聯會、29位代表出席，大家發言非常踴躍，「列出來的問題非常多，有些需要長期處理，有些可以短期解決。他指出，一大部分是薪資和健保給付問題，其次是人力問題，另外則是業務面問題，例如希望法規上進一步鬆綁等。

針對薪資和健保給付問題，薛瑞元坦言「未來可能需要更多的投資」，已和各公會團體表明了政府努力的方向。至於人力問題，有些新的職類人數不夠多，或是設立或評鑑標準需要合理調整，衛福部將進一步盤點並通盤檢討。

衛福部次長王必勝指出，今天會議共2.5小時，所有公會團體提出的問題都會入案辦理，也有些問題已經當場和他們約時間細談；預計每年召開2到3次會議，針對各團體提出相同性質的問題展開分組討論。

對於工會團體明天將走上街頭遊行，王必勝表示，工會的訴求主要和勞動權益相關，衛福部也非常重視他們的意見，本次會議亦有邀請工會團體出席，但他們希望遊行過後再討論，目前預計下周邀集14個工會團體談一談。