台南市今天新增211例登革熱確診病例，累計病例數1萬6384例。市府衛生局表示，白河區崁頂福安宮捐款30萬元，希望幫助加強台南登革熱防治工作，目前規畫將這筆善款運用於添購國軍的通風布料噴藥工作服，希望讓他們在背負沈重的噴槍時，能夠減少悶熱感。

衛生局還說，今天的新增病例以東區47例最多，南區39例，北區37例，永康區24例，中西區20例，安南區11例，安平區及仁德區各9例，關廟區5例，善化區3例，新化區及佳里區各2例，歸仁區、玉井區及龍崎區各1例，年齡介於4歲至100歲。防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

衛生局強調，雖然目前台南的登革熱確診病例數持續穩定下降中，但受到今年聖嬰現象影響，最近氣象專家也示警恐有暖冬情況，市長黃偉哲持續呼籲市民，落實孳清是登革熱防疫的重中之重，沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊也就沒有登革熱，希望大家仍需加強家戶內外環境巡檢，清除積水容器。

鑑於市府在社區巡檢時，也還會發現許多水桶、花盆、免洗杯碗、保麗龍盒等各式積水容器，顯示許多孳生源仍存在社區中，孳清工作仍需加強落實。