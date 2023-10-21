約旦國王阿布杜拉二世在和平峰會敦促國際社會對於以色列與巴勒斯坦之間的爭端公平以對。

加薩走廊戰火7日在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列之下引爆，甚至可能開啟第2、第3戰線，局勢緊張。多國領袖、外長周六（21日）齊聚埃及開羅參與緊急召開的和平峰會，與會阿拉伯世界領導人譴責以色列過去2星期以來對加薩走廊連續轟炸，並要求努力終結以色列與巴勒斯坦長達幾十年冤冤相報無法終結的暴力循環。稍早有歐盟高階官員透露，與會者之間存有歧見，目前還不清楚這場峰會是否能達成共識發表聯合聲明。

加薩走廊南北僅45公里長，居民230萬，人口密度非常高，日前以色列軍方要求加薩北部居民撤往南部避開北部戰火，不過，加薩走廊南部也多次遭遇空襲。

加薩走廊靠近埃及邊界拉法（Rafah）關口的拉法市遭以色列空襲，巴勒斯坦婦女21日透過殘破窗戶望向戶外，一臉愁容。（美聯社）

路透社報導，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）譴責全球對於以色列襲擊加薩走廊保持沉默，更敦促國際社會對於以色列與巴勒斯坦之間的爭端公平以對。他說，「阿拉伯世界聽到的是巴勒斯坦人的命比不上以色列人的命重要」，加薩走廊、約旦河西岸、以色列的無辜平民承受的暴力令他悲憤。他也強調，希望以色列領導階層體認到「奠基於不公不義的國家永無繁榮之日」，期望以色列人與巴勒斯坦人擁有和平安全的未來。

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）直言「我們不會離開」，巴勒斯坦人不願被趕出自己的土地流離失所。

埃及嚴加注意西奈半島與靠近加薩走廊邊境局勢，伊斯蘭叛亂在2013年後攀上高峰，目前獲得控制。收容大量巴勒斯坦難民與後代的約旦擔心衝突範圍擴大恐讓以色列有機會從約旦河西岸大量驅逐巴勒斯坦人。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）重申埃及反對把巴勒斯坦人遷移到西奈半島，他說，唯一解方式公平正義、讓巴勒斯坦人獲得合法權利並居住於獨立國度。約旦國王阿布杜拉二世直指，平民被迫流離失所「是國際法規範的戰爭罪，也是我們全體的紅線」。

在開羅出席和平峰會的各國代表。（路透）

西方大國領袖缺席，讓這場峰會成果期望值降低。美國是以色列最親密的盟友，也長期參與推動中東和平，這次僅由美國派駐開羅大使館代辦出席，美國目前沒有大使派駐埃及。德國總理蕭茲、法國總統馬克宏、英國首相蘇納克均未與會。英國外相柯維立（James Cleverly）籲以色列軍方「克制」；法國外長柯隆納（Catherine Colonna）強調加薩地區需要人道走廊，有助促成停火。

有3名外交官透露，這場和平峰會不太可能發表聯合聲明，因為呼籲停火、是否提及哈瑪斯攻擊與以色列自衛權利，都是敏感問題。

除了巴勒斯坦，與會代表來自20國。由元首或領袖出席峰會的國家除了地主埃及，包括約旦、阿拉伯聯合大公國、巴林、卡達、伊拉克、義大利、西班牙、希臘、賽普勒斯、南非；科威特由王儲代表與會；土耳其、德國、法國、日本、英國、挪威、俄羅斯由外交部長或副部長出席，代表中國的是中東特使翟雋。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）均親自出席。