許瑋甯奪下迷你劇視后。（三立提供）

許瑋甯不負眾望以《她和她的她》榮獲迷你劇視后，邱澤在獲悉許瑋甯得獎後，開心表示：「為她感到驕傲，不枉費那段時間，我每天在家洗衣洗碗擦地。她是最棒的。」

她在後台受訪時忍不住落淚，想把獎獻給天上的外公：「我的家人那段時間不簡單，謝謝外公這麼愛我，我一直都有感受到他，我心裡很糾結的時候他都在。」她也感謝老公邱澤一直陪在身邊：「陪伴是最重要的。」得獎就生一個？她害羞笑說：「我們沒有討論這個啦。」

許瑋甯上一次拿金鐘獎是6年前《十六個夏天》時，她上台拿獎時忘記獎盃這麼沉重，「手套有點太滑，上台領獎的感受還是很像新鮮人，很久沒有這樣的感覺了。」這次奪獎她感謝團隊和對手演員，「我可以站在這邊是後面的團隊把我推到這，沒有他們我就不能站在這裡。」

她也感謝家人一直在背後支持她，讓她無後顧之憂做自己喜歡的事情，更感謝自己一步一腳印走到現在，「有被看到，有個力量告訴自己，做的很好、做的沒錯。」奪獎老公要怎麼幫她慶祝？她說物質的東西她都可以靠自己買，她想和團隊一起喝一杯，至於獎金她豪氣地說：「不獨享，獎金分給大家同樂。」