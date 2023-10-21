如果客人用超過50個一元銅板付錢，你會收嗎？近日高雄瑞豐夜市出現「銅板雙姝」，逛夜市全程用1元硬幣付錢，有攤商拒收，遭女客投訴並嗆「糟蹋人」，消息傳出引發網路熱議。

據了解，這2名女客人在19日晚間來到瑞豐夜市，在不少攤商都留下消費紀錄，金額為10元到百元不等，卻刻意全用1元硬幣付錢，其中一間攤商不滿，認為女客人錢包內明明有10元硬幣，卻在他們面前慢慢湊1元，根本故意找麻煩，表態拒收或是先去超商換錢。

事後攤商遭客訴，女客嗆聲「我付錢的人，還敢跟我要求要什麼樣的銅板」，稱自己被糟蹋。消息傳出也引起討論，不少網友挺女客：「1元也是錢啊，有什麼好不收的」、「何必跟錢過不去」、「自己不先準備零錢盒」、「有人消費就該感激了，沒人逛你連1元都沒得收」；但也有人挺攤商，認為女客人行為就是刻意刁難，反酸「帶著幾百個1元硬幣逛夜市不累嗎？」

實際走訪攤商，大部分攤商都表示，就算客人都給1元還是會收，直言：「客人方便就好，那都是錢啊」、「會啊，畢竟顧客就是上帝」、「我們是小本生意，所以無所謂」、「收是會收，但會要求客人數好放著」，也有少數攤商表明實在太麻煩，因此不會收。