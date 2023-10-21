《她和她的她》男女主角李程彬、許瑋甯拿下迷你劇視帝、視后。（中時攝影組）

《她和她的她》男主角李程彬拿下迷你劇視帝。（三立提供）

金鐘58迷你劇視帝、視后由影集《她和她的她》男女主角李程彬、許瑋甯囊括包辦！首度入圍金鐘獎的李程彬在競爭激烈的「神仙打架組」，以一人分飾兩角的高難度角色，擊敗勾峰、莊凱勛、劉冠廷、藍葦華4位都曾拿過金鐘獎的實力派演員，拿下首座金鐘獎，當在新聞中心聽到同部戲的女主角許瑋甯也拿下迷你劇視后，他開心得狂跳不止！

李程彬表示，每個人都有夢想，只是看你怎麼實現它，而成為演員就是他的夢想，他2016年曾答應一位導演如果得獎要第一個謝謝他，而他謝謝的對象就是《七月與安生》導演曾國祥。他也感謝生命中的貴人、經紀公司老闆鄭元暢、趙靜，以及該劇女主角許瑋甯、導演卓立、總監製葉如芬、對他不離不棄的兄弟朋友們，也感謝曾經支持他、鼓勵他、甚至是辱罵過他的人，「因為有你們才成就今天的我！」

他最後感謝家人，操著一口台語，隔空對著媽媽說：「阿母啊，從小到大是您犧牲了一切，這麼艱苦才把我跟姊姊扶養長大。」他激動哽咽地說：「今天我得獎，這個獎不應該是我的，是屬於您的，我知道您不喜歡聽這句話，『阿母啊！我愛你』！」

他受訪時表示，沒有想過會得獎，上台時內心很激動，有克制自己不要哭，拿完獎盃到後台差點跌倒，笑說自己的腿軟來得有點慢。他也提到因為自己來自單親家庭，媽媽角色就跟父親一樣，她不喜歡擁抱、不喜歡聽他說愛你、想你，所以自己長大後也沒說過，「但我知道她心裡是很愛我的！她昨天半夜還打給我，很激動問我怎麼沒去金鐘獎，她以為是昨天！超激動的！」之前媽媽曾說他如果得獎要在雲林老家金湖辦桌，現在得獎了，真的要辦桌，通關密語就是「李程彬得金鐘獎」。