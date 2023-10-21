當場查獲4長槍、5短槍，包括衝鋒槍、穿甲彈等，宛如行動軍火庫。（民眾提供）

警方當場查獲4長槍、5短槍，包括衝鋒槍、穿甲彈等。（圖／警方提供）

警方當場查獲4長槍、5短槍，包括衝鋒槍、穿甲彈等。（圖／警方提供）

台中市西屯區今天（21日）發生警方開槍事件；台中市刑大偵七隊今天下午查緝1起違反槍砲彈藥案件時，在逮捕黃及蔡姓2名男犯嫌過程中，因犯嫌一度駕車衝撞員警車輛，員警開1槍朝嫌犯車輛輪胎射擊，在以噴灑滅火器及辣椒水，順利逮捕蔡男；當場查獲4長槍、5短槍，包括衝鋒槍、穿甲彈等，宛如行動軍火庫。

警方當場查獲4長槍、5短槍，包括衝鋒槍、穿甲彈等。（圖／警方提供）

刑警大隊偵七隊指出，今天下午1時許，在查緝1起違反槍砲彈藥案件時，跟蹤掌握40歲左右的黃及蔡姓2名嫌犯兩人行蹤，利用駕駛賓士車的蔡男，在等候下車購物的黃男時，用偵防車堵在賓士車前方，蔡男竟開車衝撞偵防車後再衝撞民車，另1名員警見狀朝該車輪胎射擊後，在噴灑滅火器，遮蔽蔡男視線，讓他無法拿槍拒捕，破窗後噴辣椒水伺候，順利將蔡男逮捕。

警方指出，當時事情就發生在全聯購物中心前，適逢假日因擔心購物民眾，也四周都有車輛，警方擔心蔡男拒捕會波及無辜市民，朝賓士車右前車輪開1槍制止，並破窗噴灑滅火器及辣椒水，利用滅火粉末遮蔽蔡男視線，再用辣椒水癱瘓蔡男，阻止他取槍拒捕，另一批警察則於附近騎樓抓到黃男。

蔡男也因為衝撞偵防車時額頭撞傷，遭警方逮捕。（圖／警方提供）

蔡男也因為衝撞偵防車時額頭撞傷，另有偵七隊長陳步青在內4名員警，在打破車窗時，被碎玻璃割傷，皆無大礙；警方事後在犯嫌車內查獲毒品一批，以及長槍、短槍、穿甲彈等子彈一批與改槍工具，儼然是「行動軍火庫」，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移請臺中地檢署偵辦，並將針對扣案證物，持續溯源決心。

台中市警方始終致力消彌該等危害民眾生命安全之犯罪工具，要求所屬全面淨化治安環境，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，本局必定立即打擊、嚴辦到底。

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