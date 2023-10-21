針對「藍白合 」，民眾黨堅持全民調，國民黨則公布「開放式民主初選」規畫案；民眾黨總統參選人柯文哲則驚爆，他跟國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜都見過面了。至於「藍白合」是否會成功？媒體人吳子嘉認為，「藍白合」成功的機會很大。

有網友今(21日)在《董事長開講》網路直播節目中問到，總統大選是否已經結束，藍白搞成這樣，大概就是民進黨總統參選人賴清德當選了？吳子嘉回應表示，總統大選並沒有結束，「嫌貨才是買貨人」，藍白合每天吵吵鬧鬧，看起來破局、翻臉，又是暗中有管道談判，這些都是互相在嫌東嫌西，其實兩個都有合作的意願，不然一個巴掌拍不響。

吳子嘉認為，「藍白合」應會成功，因為雙方意願表達得非常強烈，尤其柯文哲的意願非常強烈，柯文哲一直希望爭取扮演藍白或非綠聯盟的總統候選人，企圖心非常強烈，所以「藍白合」成功機會很大。

吳子嘉點出，當非綠聯盟出現的時候，選情會突然間開始熱起來，出現一對一叫陣、攻防，也會正常化。最大的議題會是「和平與戰爭」，會在11月20日以後出現，而在登記以後，才會真正出現選情的變化。