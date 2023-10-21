你有一些不為人知的小習慣嗎？一名網友透露，他的同學大號時一定要把全身脫光光才會感覺舒服，結果沒想到一群網友也喊「+1」，還有人透露「冬天冷的時候，我還是會脫光」，意外引起討論。

鄉民「werttrew」昨（20）日在PTT女板表示，曾遇過一位同學上大號時一定要把全身脫光光，必須一絲不掛心理才能舒服，他第一次聽到的時候真的非常驚訝，但後來發現好像不少人有這樣的習慣，讓他忍不住說「難道比我想像中普遍嗎？這是為什麼呢？怕衣服髒掉臭掉？」

沒想到此文引起網友討論，有些人同樣感到好奇，問「去外面公共廁所上也是？」、「脫衣服的時間我就已經可以上完大號了，全脫幹嘛」、「真的假的啦？大個便脱什麼」、「第一次聽說耶，原來這麼多人會這樣」。

不過更多網友反而坦承也有相同的習慣，說「怕衣服下襬沾到還不知道」、「我也是，一定要脫光才大的乾淨」、「在家是，不裸沒辦法好好出力耶」、「脫光+1，廁所好熱，大太久會流汗」、「在自家脫光大便很正常啦！多麼輕鬆愜意啊」。