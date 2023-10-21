潘功勝在報告上表示，下一步金融系統將針對經濟形勢的變化，精準有力實施總體調控，切實加強金融監管，聚焦擴大內需、提振信心、防範風險，推動經濟運行持續回升。

潘功勝具體提出了以下六個方面的重點：繼續實施穩健的貨幣政策，全面加強和完善金融監管，持續提高金融服務實體經濟的能力，不斷深化金融改革和對外開放，積極穩妥防範化解金融風險，著力維護金融市場穩健運行。

潘功勝指出，總量上綜合運用多種貨幣政策工具，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，進一步疏通貨幣政策傳導機制，增強金融支持實體經濟力度的穩定性，切實支持擴大內需，增強發展動能，改良經濟結構，促進經濟金融良性循環。

價格上，持續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率（LPR）改革紅利，有效發揮存款利率市場化調整機製作用，進一步推動金融機構降低實際貸款利率，降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。同時，維護好存貸款市場秩序。

結構上，聚焦重點、合理適度、有進有退，繼續加大對普惠小微、製造業、綠色發展、科技創新、基礎設施建設等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，繼續實施好存續結構性貨幣政策工具，用好用足普惠小微貸款支持工具、保交樓貸款支持計畫和租賃住房貸款支持計畫。