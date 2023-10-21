國民黨總統參選人侯友宜於今（21）日晚間在桃園市舉行「總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會」，桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫出席力挺，現場湧進將近２萬人。侯友宜先是談到過去在桃園學習、工作的經歷，也提到他與太太的故事，侯強調2024年1月13日是決定中華民國命運最重要的一天，也是認真踏實、沒有常常說話、用生命付出給台灣的先總統蔣經國的逝世紀念日，呼籲大家一起守護中華民國，讓後代子孫可以繼續在和平的台灣生活。

侯友宜開場先感謝桃園鄉親，也請大家揮舞國旗，感謝大家，他說桃園是他「第二個媽媽」、孕育他長大的地方，民國66年他到中央警官學校，每天升旗都激勵自己要奉獻自己保衛國家，幾十年過去，他再次回到桃園擔任警察局長，也會到警察大學跟同學、學生相處。

侯友宜說今天回到桃園備感溫馨，謝謝媽媽教他國家、正義、榮譽、愛國家、愛中華民國、愛人民，用生命保衛國家，謝謝第二個媽媽中華民國。

侯友宜說，他工作43年，最討厭的就是看到SNG車，他是在人群中不希望大家看到他的那種人，在學校也不會多說話，但是他會努力做事，做完也不多說，因為這都是他認為自己該做的事，不用吹噓做好就好。他也提到，太太之前曾經問他怎麼好幾天沒有回家，侯只說在辦案、偵查不公開，要太太看新聞就知道，但是新聞只說警方偵破甚麼案子，回家侯也很少交代、太太都不知道他在幹嘛。

新北市長侯友宜21日晚間在桃園市舉行「總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會」，桃園市長張善政、前高雄市長韓國瑜出席力挺。(截自侯辦直播)

侯友宜開玩笑說，太太也懷疑過他會不會有小三，但看到新聞之後就知道，侯都是在辦案、認真在忙；太太也會開玩笑說歹徒長的比警察還帥，警察都臉黑黑的。但侯友宜說，看人不能只看外表，可能外表乾乾淨淨的人，內心是黑的，像他這樣臉黑黑、不好看的人，可能內心都很善良、很愛太太。

侯友宜提到，當年南非武官脅持事件時，他太太是在隔天早上買菜的時候才知道侯友宜一整晚都在現場拚生拚死，當時為了營救人質，他守信用不帶槍進去，還被歹徒拿槍指著頭、要他雙手舉起來，「這是他這輩子受過最大的污辱」，費勁千辛萬苦跟歹徒談判才救出人質。

侯友宜說，整起案件結束之後他回家，太太就問他一句話，「你有想過你的太太跟孩子嗎？」侯友宜坦言，如果想到家人他可能沒有勇氣衝進去，但為了國家跟人民，他在警大學到要用生命跟歹徒對拚，顧好台灣人民的性命。

對於韓國瑜提到現在是台灣命運的路口，侯友宜也說，現在台灣在戰爭的邊緣，這個路口要怎麼選擇？沒有國，哪有家，在國家有困難的時候匹夫有責，不只是侯友宜有責任，大家都有責任，要讓下一代、世世代代都能在這塊土地生活。侯友宜提到，美國在臺協會(AIT)理事主席羅森柏格說美國不支持台獨，美國是我們堅強的自由民主同盟國家，想當總統的人要清楚知道千萬不能引戰，絕不能讓務實的台獨工作者、高舉台獨萬歲牌子的人當總統，那只會讓台灣走向戰爭、無法維護兩岸的和平，這是我們要認真思考的問題。

侯友宜強調，2024要選一個避戰的總統、可以創造兩岸和平的總統，讓下一代子孫可以繼續在台灣生活，萬一兩岸發生戰爭，就會世世代代互相仇恨，就像以巴戰爭，再也回不到和平。侯友宜說，2024年1月13日是中華民國最關鍵的一天，他會用生命守護中華民國，他愛中華民國超過他所愛的所有人。

侯友宜也說，那一天也是蔣經國先總統的逝世紀念日，蔣經國是認真踏實、沒有常常說話、用生命付出給台灣，令人敬愛、最有貢獻的總統，蔣經國守護的中華民國讓台灣經濟起飛，沒有蔣經國就沒有今天的中華民國，我們一起攜手努力，守護中華民國，愛台灣人民，保護國家平安。