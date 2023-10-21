以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間的交戰即將邁入第3週，聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres）今天呼籲雙方立即施行「人道停火」，並敦促全球共同行動，以結束加薩所經歷的「可怕噩夢」（Godawful Nightmare）。

據《法蘭西24》（France24）21日報導報導，古特雷斯在埃及開羅舉行的和平峰會上發表演講，指出加薩走廊內居住的240萬人正在經歷一場「人道大災難」數千人不幸喪生，超過100萬人無家可歸。

數小時前，第一批援助物資車隊抵達加薩南部。古特雷斯強調，必須迅速擴大救援工作，提供更多的援助。

在和平峰會上，古特雷斯表示，必須向巴勒斯坦人提供「依照需求規模的援助物資」並呼籲阿拉伯國家領袖參與。儘管外交努力尋求停止暴力的進展幾乎沒有，但埃及在以巴衝突爆發後僅一週內宣佈召開這次峰會，並呼籲各方保持克制，重啟和平談判。埃及長期以來一直是哈瑪斯和以色列之間的調解國。

哈瑪斯是巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織，於7日對以色列發動了大規模襲擊，引發以色列的報復行動，雙方爆發持續的衝突。哈瑪斯的襲擊造成至少1400人死亡，其中大部分是平民，這是以色列自1948年建國以來所面臨的最嚴重致命攻擊。

根據哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部統計，自以色列開始轟炸以來，至少有4385人喪生，其中包括1756名兒童，還有1萬3561人受傷。