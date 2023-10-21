衛福部長薛瑞元表示，包括提高薪資、人力不足等團體所關切之議題，衛福部將全面檢視、逐一檢討，並建立定期溝通管道，分階段與各類醫事人員及團體進行溝通、一一討論，共尋解決之道。

而對於近日醫事人員工會持續提出改善醫療勞動權益之訴求，衛福部也積極關注，預計於下周邀請相關醫事人員工會溝通交流，聽取意見。對於各職類團體所提出訴求，衛福部將積極研謀改善，持續致力於建構更合理、安全之醫事人員執業環境，投注資源於健保永續，以保障民眾健康與福祉。

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