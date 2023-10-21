「第58屆電視金鐘獎戲劇類」頒獎典禮21日晚間在國父紀念館登場， 出道逾30年的范瑞君在死亡之組中殺出重圍，勇奪「迷你劇集女配角獎」，她在《額外旅程》中飾演一位等待器官捐贈的家屬，外表看似堅強、內心卻相當無助，表演自然細膩、充滿細節，上台致詞時，她眼眶泛淚表示「祈求世界和平，請讓所有苦難都戲劇裡面，讓我們演員和從業人員來承受這一切」

這也是范瑞君暌違21年再度於金鐘獲得肯定，她除開心了感謝《額外旅程》製作團隊，劇場出身的她，也不忘提到已故屏風表演班創辦人李國修以及賴聲川等人，而她上次獲獎已是25歲憑藉電視劇《少年死亡告白》拿下金鐘獎最佳女配角獎，她笑喊「我要補一個很久以前的感謝，還有上次得獎漏掉的編劇陳世杰」，當然也沒忘記家人，「因為你們我才能站在這裡」。

提到成功打敗《人選之人－造浪者》的賴佩霞，她笑說因為這次對手都很強勁，本來是抱著來玩的心情，沒想到得獎了，看到坐在台下的賴佩霞，確實有忍不住想喊「凍蒜」，身穿深V禮服大秀火辣曲線的她也開心說，「因為拍戲都包著，這真的解放了，可能這樣開光就得獎了」，最後強調之後不會漲片酬，「期待下一個值得挑戰的角色」。