第58屆電視金鐘獎戲劇類得獎名單公佈！恭喜米可白(趙亦瑄)以《牛車來去》抱回金鐘58「戲劇節目女配角獎」。

第58屆電視金鐘「戲劇節目女配角獎」入圍的分別有，王渝屏《第9節課》、米可白(趙亦瑄)《牛車來去》、吳奕蓉《我願意》、邱偲琹《模仿犯》、楊富江《客家尋味劇場-暗夜微光》。米可白奪獎台上爆哭，感謝家人與媽媽的支持，感性喊：「我真的很喜歡演戲」，引發台下熱烈尖叫。

可能因為獲獎情緒太激動，米可白拿完獎轉身準備離開時，揉眼睛的她閃神沒注意到背板，差點就撞上，一旁頒獎人謝瓊煖立刻暖心提醒，轉頭幽默道：「我好羨慕她喔！我也想要這樣，撞牆」，成功化解尷尬。

米可白提到過往經歷，自己原本是一個兒童台姊姊，後來變成了通告咖，現在則蛻變成演員，「我真的好喜歡演戲，我為我媽媽爭光了」，她在台上哭到泣不成聲，幾乎說不出話。

米可白說，以前許多人不看好她，包括很多資方不相信她可以演戲，認為她只能嘻嘻哈哈，不願意給她機會，所以這次能奪獎對她來說非常重要，她自嘲表示，根本沒有準備得獎感言，因為不認為自己會得獎「我自己也不知道我說了什麼，我到底講了什麼！」

在《牛車來去》中，米可白飾演的角色「千佳」，除了不孕之外，還被迫接受老公和別的女人「借腹生子」，最後老公和兒子都沒能保住，精湛演技將角色詮釋得淋漓盡致，獲得許多網友讚嘆。