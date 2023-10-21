國民黨總統參選人侯友宜今晚舉行「侯友宜總統暨立委桃園市競選總部成立大會」，2萬人塞爆會場。（蔡明亘攝）

國民黨總統參選人侯友宜喊話，台灣瀕臨戰爭邊緣，備戰但千萬不能引戰，大家要選創造兩岸和平的總統，攜手守護中華民國。（蔡明亘攝）

前高雄市長韓國瑜語重心長說，明年1月13日大家將做出最重要的「一個決定」，決定台灣走向是戰爭還是和平。（蔡明亘攝）

國民黨總統參選人侯友宜今晚舉行「侯友宜總統暨立委桃園市競選總部成立大會」，2萬人塞爆會場，國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、桃園市長張善政等人皆出席力挺。侯表示，台灣瀕臨戰爭邊緣，備戰但千萬不能引戰，大家要選創造兩岸和平的總統，攜手守護中華民國。

侯友宜總統暨立委桃園市競選總部成立大會位置選在去年九合一大選國民黨南桃園大型造勢地點，現場突破2萬人，支持者塞滿會場，甚至位置不夠坐，還有支持者拉板凳坐到馬路對面騎樓，就為等侯友宜現身，大家也高舉國旗在場內揮舞，侯大進場時也與支持者打招呼，人氣相當高。

張善政表示，去年九合一大選他參選市長，首場造勢大會就在這塊地舉行，桃園市議會議長邱奕勝將場地特別留給他，最後也順利勝選，今年將這塊地留給侯友宜作為桃園第一場造勢大會，相信絕對會贏。他與侯認識近40年，看著侯在警界除暴安良，後至新北市府服務民調優秀，喊話要讓侯來照顧全台灣的人民。

張善政話鋒一轉指出，大家都知道桃園每年統籌分配款是六都最後，新北分配到的金額除以人頭，每人平均分配到的也是全國最後。呼籲行政院要改變沒有用，一定要讓侯進總統府，把對新北和桃園不公平的統籌分配款改過來，給予需要的資源。

朱立倫說，侯友宜當選總統後要幫鄉親完成所有建設，桃園是國際航空城的所在地，侯友宜更要讓兩岸和平，讓所有國際和大陸觀光客都來到桃園，讓大家重新再出發。

朱立倫喊話，關鍵時刻需要大家的力量，現在遇到很多挑戰，但相信只要大家願意團結，就是最重要力量，共同團結努力讓侯友宜當選，還要立委全壘打，今年桃園立委提名除優秀的呂玉玲、萬美玲和魯明哲，也要讓牛煦庭、涂權吉和邱若華這些新生代進入國會，讓國會過半。

韓國瑜表示，4年前他和張善政「少林與武當」搭擋參選，本來的名門正派，卻被民進黨「雲南五毒教」用網軍抹黑甚至挖出祖墳，讓他們師兄弟受傷，後來張去了花蓮，桃園市民發揮最高智慧選擇了張擔任市長，張是典型理工男，重視科學、績效、正派、腳踏實地，未來桃園發展相信在張的領導下、議會監督下、市民熱情下，會發光發熱愈來愈好。

韓國瑜語重心長地說，明年1月13日大家將做出最重要的「一個決定」，這4字非常重要，看見美國總統拜登提出援助計畫，對象包括烏克蘭、以色列和包括台灣的印太地區，其中有2個國家都在打仗，今天到了這把年紀，希望台灣人民一代代快樂無憂生活。

韓表示，明年1月13日是中華民國國運最重要的一場選舉，已可感覺到若兩岸繼續下去，戰火聲音一點一滴累積，令人害怕，恐讓中華民國陷入危險戰爭，他苦口婆心拜託鄉親，明年的「一個決定」將決定是走向戰爭還是和平。一般民主國家4年換一次總統很正常，「茶葉蛋當完換荷包蛋當，張三做完換李四當」，沒必要恐嚇大眾，再加上台灣人口密度高，能打仗嗎？看不到敵人的戰爭能打嗎？無人機、遠程火箭砲、導彈、飛彈等更恐怖，因此不能打這場仗，一定要和平。

侯友宜致詞時分享他與桃園的緣分及當年南非武官狹持事件，他最後喊話說，台灣瀕臨戰爭邊緣，沒有國哪有家，國家有困難時匹夫有責，美國不支持台獨，希望兩岸能對話，要選總統的人要記得「備戰但千萬不能引戰」，別讓支持台獨的工作者舉起台獨萬歲當總統，應該要選避戰的總統，創造兩岸和平的總統，萬一不幸發生戰爭，世世代代延續仇恨，就像以巴戰爭永不回頭，大家不能讓上一代失望，攜手守護中華民國。