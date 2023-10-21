第58屆電視金鐘獎戲劇類得獎名單公佈！恭喜楊大正以《我願意》奪下金鐘58「戲劇節目男配角獎」。

第58屆電視金鐘「戲劇節目男配角」入圍的分別有，庹宗華《模仿犯》、陳博正《模仿犯》、游安順《牛車來去》、楊大正《我願意》、鄒承恩《我願意》。恭喜楊大正以《我願意》奪下金鐘58「戲劇節目男配角獎」。

楊大正在《我願意》劇中飾演的趙維成，因為意外成為聾啞人士，後來不幸因為老婆沉迷於邪教，最終慘致家破人亡。楊大正為了此次的演出，事前下了不少功夫，必須考取大客車駕照、學習簡單的手語等。

首度入圍就拿獎的楊大正上台難掩激動情緒，不小心口誤將金鐘獎說成「金曲獎」，感性表示：「謝謝金鐘獎，我會帶著這份祝福，繼續努力往前邁進，謝謝大家」。

接著他害羞道：「拍謝！我第一次來就拿禮物」，透露自己演戲演14年了，更感謝過去曾經給他養份的所有前輩演員、親友等，不忘向滅火器團員喊話「我去演戲他們怕沒工作，得獎就不擔心了，我謝謝爸媽、老婆，對我很包容，我是楊大正，我是樂團主唱，也會是很棒的演員」。