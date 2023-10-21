民進黨總統參選人賴清德（中）今晚到桃園出席立委鄭運鵬（左）競選總部成立，和行政院副院長鄭文燦（右）拿起象徵扛起台灣、立法、行政的錘子。（賴佑維攝）

民進黨總統參選人賴清德（中）今晚到桃園為黨籍立委參選人范綱祥（左二）站台。（賴佑維攝）

民進黨總統參選人賴清德今晚接連到桃園為立委參選人站台，他稱讚立委鄭運鵬在立院和黨團一起拚，也說參選的范綱祥有環工技師、律師兩執照，選他最划算。賴清德也說，選舉重點在桃園，若桃園贏就能勝選，笑稱桃園是「章魚哥」。

總統賴清德、立委鄭運鵬聯合競選總部成立大會及桃園市立委參選人范綱祥後援會今晚成立，賴清德、立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦前往站台。賴清德大讚鄭文燦在桃園市長任內表現優秀，而鄭運鵬是鄭文燦左右手，在中央爭取建設回桃園。賴清德也稱讚范綱祥環工技師、律師資格，選他最划算。

賴清德也批評國民黨立委馬文君，指她擋國防預算很不應該，他說，明年要是票開出來，國會無法過半，恐怕連第一艘潛艦要完成都有困難。

鄭運鵬則說，桃園在桃園市長張善政執政下，一點進步都沒有。他說明，台積電原本要在龍潭設廠，缺水、缺電及聯外道路，他和鄭文燦都處理好了，國民黨只要處理用地徵收、居民安置都做不好，導致桃園的航空母艦跑掉。

鄭文燦說，台積電先進封測廠在龍潭科學園區運作很好，台積電希望三期擴大，他和鄭運鵬商量後，協助用水、用電、交通問題，國民黨團隊應該協助台積電落腳。他表示，徵收土地是地方政府負責，換市長團隊結果造成這麼大逆轉，對桃園而言失去很好的機會。

范綱祥強調，自己的學經歷都是靠實力考來的，完全禁得起檢驗。後援會現場來為他打氣的記帳士公會、會計學會、律師公會、環工系同學，都是他與妻子日常工作的夥伴，大家都在專業領域努力，對於不專業的立委，凍結法案、議事杯葛，都是濫權的表現。民進黨立委過半，才能好好把國防工作做好。