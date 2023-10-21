「第58屆電視金鐘獎戲劇類」頒獎典禮21日晚間在國父紀念館登場，「戲劇節目最具潛力新人獎」由《村裡來了個暴走女外科》李夢純（蘇瀅）獲得，她在劇中演活搞笑的護理師「婉君」一角，還特別向導演建議以台灣國語的說話方式，並在每句台詞前用「第一人稱」，再帶點嗲腔，令觀眾印象深刻。

現年36歲的蘇瀅有多年劇場表演經驗，也曾是一名YouTuber，與「波特王」在《幹話搭訕術》中開黃腔一炮而紅，還有了「18禁女王」封號。後來她放棄網紅身分重新開始，改名成「李夢純」後，跨足戲劇圈便獲得肯定，她一上台就淚流不止，激動感謝《女外科》導演賴孟傑，「感謝你願意相信一個網路創作者，給我很大的發揮空間，身為今年最資深的新人，想和大家說不要放棄、不要懷疑自己，也永遠要比任何人都更愛你自己創造出來的角色。」

後台受訪時，她一開口就潰堤，直呼「內心壓抑了很多的感動」，奪下金鐘獎如同獲得敲門磚，「但推開這門，花了18年」，並感謝一直力挺自己的老公，以及從擔心、反對到支持的父母，提到自己曾為追夢離家出走，「他們今天都有來到現場，很開心我現在在做的事獲得認同了」。