鍾欣凌身穿銀白色禮服。（三立提供）

鍾欣凌暖心替緊張的張景閎（右）解圍。（三立提供）

李程彬（左）、許瑋甯以《她和她的她》迷你劇集男、女主角。（粘耿豪攝）

第58屆金鐘戲劇頒獎典禮今（21日）晚間7點在國父紀念館舉辦，金鐘視后鍾欣凌獨挑大梁主持，為了把時間留給入圍者，她不僅不走紅毯，連開場影片也捨棄。她今穿銀白色小洋裝揭開典禮序幕，「每年金鐘獎看到幕前幕後的大家，真的非常非常非常感動。」

她驕傲台灣影劇受到國外獎項肯定，再次恭喜日前在釜山影展得獎的薛仕凌、陳妍霏、高慧君，「拍戲就像苦行僧，看著觀眾跟我們一起哭一起笑，真的很有成就感，大家真的非常棒」。

在頒發「最具人氣戲劇節目獎」時，介紹《牛車來去》的執行助理兼演員張景閎，因為緊張導致結巴、忘詞，鍾欣凌立刻上前救援，「是緊張還是忘詞？你就說緊張或感動到說不出話」，溫暖舉動獲得一片好評。

鍾欣凌在介紹迷你劇集男、女主角入圍者時，坐在莊凱勛的位置上發揮幽默，先是嫌棄椅子好擠，接著稱讚與她穿著同色系禮服的許瑋甯像仙女，但話鋒一轉，又突然抱怨：「我很像妳僕人！妳跟我挑一樣顏色的衣服，真是的！」讓許瑋甯害羞的倒在她肩上。