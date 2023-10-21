國民黨總統參選人侯友宜桃園競選總部今天成立，他表示，台灣瀕臨戰爭的邊緣，不能讓支持台獨的工作者當總統。前高雄市長韓國瑜也到場站台，他說，明年選舉是戰爭與和平的選擇。

侯友宜暨立委桃園市競選總部晚間在中壢區舉行成立大會，桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫和韓國瑜等人皆到場站台；主辦單位估計約有2萬人到場，現場國旗海飄揚，凍蒜聲浪不斷。

侯友宜致詞時表示，台灣瀕臨戰爭的邊緣，沒有國哪有家，大家愛國家，在國家有困難的時候匹夫有責；美國不支持台獨，美國希望兩岸能對話，要選總統的人要記得，備戰但千萬不能引戰。

侯友宜說，不能讓支持台獨的工作者當總統，會引戰、不能創造兩岸和平，要選避戰、創造兩岸和平的總統，萬一不幸戰爭，就會像以巴戰爭永不回頭，大家要攜手守護中華民國。

韓國瑜致詞時表示，要和桃園鄉親報告4個字「1個決定」，明年的決定對就會走入和平，決定錯了就會走入戰爭；希望侯友宜選上總統，堅持中華民國憲法下的九二共識，開展一條兩岸和平交流、發展的道路，不用過每天擔心受怕的日子。

韓國瑜說，他4年前就說過一句話，「國防靠美國，科技靠日本，市場靠大陸，努力靠自己」，要把和平的大門打開，中華民國的總統有義務帶領大家走和平的道路，明年的選舉就是戰爭與和平的選擇。

朱立倫致詞時表示，要謝謝桃園鄉親去年用團結、用對國民黨的信任選出最優秀、腳踏實地的張善政，現在要用同樣的心情和更多的努力，讓侯友宜當選總統。

朱立倫說，侯友宜當選總統後一定會幫鄉親完成所有建設，讓兩岸和平、所有的國際和大陸觀光客都走進桃園，讓大家重新再出發；關鍵時刻需要大家的力量，相信只要大家願意團結、共同團結努力，就能讓侯友宜當選、立委全壘打。（編輯：方沛清）1121021