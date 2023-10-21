行政院長陳建仁21日出席「112年全國義勇消防人員體技能交流活動」閉幕典禮，透露自己伯父與堂兄弟也是消防弟兄的小秘密，還不忘提到2024年中央將投入8億元預算充實消防設備器材與人力，希望藉此跟全國消防弟兄搏感情。

陳建仁表示，日前不幸發生屏東明揚國際科技工廠大火事件，蔡總統就指示中央與地方應投入更好的消防設備及人力，目前中央與地方已投入近6億元推動「義消組織充實人力與裝備器材5年中程計畫第1期（2017-2021）」，明（2024）年政府將會再投入8億元，持續執行為期6年的第2期計畫，希望讓預防性減災發揮最大效果。

陳建仁指出，不論地震、颱風、土石流、火災、山搜、水域救援等，都能看見義消及消防同仁英勇救災的身影，讓民眾能夠安心，身家安全也獲得保障，甚至在國際發生重大災害時，義消及消防特搜人員也總是第一時間趕赴馳援，讓全世界看見台灣的貢獻，他要代表政府向所有在第1線冒險犯難，進行救災救難工作，展現大愛、無私奉獻的所有義消及消防人員，表達最高的敬意與謝意。

他強調，雖然政府資源有限，但對於攸關人民生命財產安全保障所需的災害防救資源，政府絕對責無旁貸，一定會優先編列相關預算，更新汰換個人消防裝備、車輛等救災軟硬體設備器材，充實必要的科技器材、增加消防人力及持續加強救災訓練，讓保護民眾生命安全的消防人員救災時也能獲得保障。