澎湃新聞報導，中國人民銀行行長潘功勝21日受國務院委託，在大陸第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議上，報告2022年第四季以來金融工作情況，強調要根據市場形勢，及時採取措施，防範股市、債市、匯市風險傳染。

潘功勝對於大陸央行下一步工作考慮，提出六個方面：

（一）繼續實施穩健的貨幣政策：

穩健的貨幣政策更加精準有力，把握好逆周期和跨周期調節，保持貨幣信貸總量適度，節奏平穩。總量上，綜合運用多種貨幣政策工具，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，進一步疏通貨幣政策傳導機制，增強金融支持實體經濟力度的穩定性，切實支持擴大內需，增強發展動能，優化經濟結構，促進經濟金融良性循環。

（二）全面加強和完善金融監管：

堅守金融監管主責主業，強化金融風險源頭管控。一是強化審慎監管。二是依法將各類金融活動全部納入監管。三是加強金融法治建設。四是強化金融反腐敗和人才隊伍建設。

（三）持續提高金融服務實體經濟的能力：

堅持服務實體經濟的根本宗旨，著力擴大內需、提振信心，助力實體經濟穩定增長和轉型升級。一是滿足實體經濟有效融資需求。二是完善薄弱環節金融服務。三是強化經濟轉型升級金融支持。四是支持基礎設施和重大項目建設。五是加強金融基礎設施建設。

（四）不斷深化金融改革和對外開放：

進一步深化金融供給側結構性改革，支援經濟發展方式轉變和經濟結構優化。一是優化金融機構結構。二是深化金融市場改革。三是提升金融業制度型開放水準。

（五）積極穩妥防範化解金融風險：

健全市場化、法治化、常態化處置機制，平穩有序推動重點金融風險處置，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

（六）著力維護金融市場穩健運行：

進一步推動活躍資本市場、提振投資者信心的政策措施落實落地，從投資端、融資端、交易端、改革端協同發力，不斷激發市場活力。引導穩定金融市場行為和預期，根據市場形勢及時採取措施，防範股票市場、債券市場、外匯市場風險傳染，保障金融市場穩健運行。