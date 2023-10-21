桃園市消防局在火災搶救競技項目，榮獲特優2組、優等3組、甲等1組。（圖／桃園消防局提供）

桃園市消防局在火災搶救競技項目，榮獲特優2組、優等3組、甲等1組。（圖／桃園消防局提供）

內政部消防署2023年全國義勇消防人員體技能交流活動，以全新的競賽項目登場，各縣市義勇消防好手彼此交流切磋，項目包含火災搶救、車禍救助、緊急救護、繩索救援及無人機操作共5項，桃園選手勇奪特優2組、優等3組、甲等1組。

桃園市消防局在火災搶救競技項目，榮獲特優2組、優等3組、甲等1組。（圖／桃園消防局提供）

桃園市消防局在火災搶救競技項目，榮獲特優2組、優等3組、甲等1組。（圖／桃園消防局提供）

桃園市消防局在火災搶救競技項目（18-35歲）榮獲特優，（35歲以上）榮獲優等，（女子組）榮獲特優；車禍救援項目榮獲優等，救護項目榮獲甲等，繩索救援項目榮獲優等，共計特優2組、優等3組、甲等1組，喜傳捷報！

消防局長龔永信表示，來自桃園各區的義消夥伴們利用工作之餘，於8月份起密集投入訓練，選手們不畏風雨、勇於挑戰的熱情與榮譽心，令人敬佩。競賽結合平時各種救災情境，考驗選手們對器材的熟悉、團隊默契及患者的安全保護意識，非常不容易，能夠在全國競賽中勇奪佳績，也是最佳的肯定。

義消總隊長邱奕勝表示，全國體技能交流賽旨在相互訓練中培養默契、維繫情感、建立團隊意識，義消人員協助市府及消防局完成各項救災救護任務，為桃園市及市民朋友服務。總隊長身為桃園市議會議長非常肯定義消選手優異的表現，也期勉義消精神薪火傳承，歡迎社會有志青年男女投入桃園市義消的行列，朝向義消團隊年輕、專業且深化發展，大家歡喜一起做義消，為桃園市的救災、救護及宣導工作付出奉獻。