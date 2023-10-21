民眾黨直播節目《民眾之聲》21日晚間到新北市中和區開講，民眾黨總統參選人柯文哲、參選中和區立委的民眾黨立委邱臣遠、民眾黨五股三蘆立委參選人李友宜、新北市議員陳世軒都到場。柯文哲提出正常國家的5項條件，指出民進黨為了選舉利益就讓重要政策和建設轉彎，也直接挑戰副總統賴清德，2018年突然不支持深澳電廠是為了顧全新北市長選舉，還加碼爆料，前行政院長林全在2016年5月、蔡英文上任總統的前三天有來找他，說要修中央與地方財政劃分法，但「絕對的權力使人絕對的腐化」，上任之後發現中央的錢是自己在分配，就不想修法了。

柯文哲說，他只希望台灣可以是「正常的國家」，正常國家的條件就是「政府是可信的」、「司法是公平的」、「法律是要遵守的」、「公務員是服務老百姓」、「監獄是關有罪的人」。

柯文哲也提到，賴清德最近氣急敗壞，但賴清德自己都講過但是賴自己都忘掉了，2018年他跟賴見過好幾次面；而賴清德說他們交情沒有好到要「拉到小房間裡面」講話，柯文哲也說，「怎麼會沒有！我到時候叫周榆修出來作證」，周是民進黨的，只是前幾天被開除黨籍。

柯文哲透露，從一開始賴清德就說要蓋深澳電廠，還跟柯說環評國民黨時代就做了、北部缺電一定要蓋，「你要相信我」，當時柯在台北市議會被國民黨議員逼表態時，也是想到賴清德有保證沒問題，所以都是中立的態度。

柯文哲直言，賴清德當初自己說要蓋，但到立法院卻又說不蓋，政府政策要轉彎不是不行，因為時空環境會不一樣，但要講出理由；柯文哲也酸說，賴清德轉彎的理由，就是為了蘇貞昌要選新北市長，怕深澳電廠會讓選票損傷。

柯文哲強調，政府改變政策，要符合基本的政治價值，不要為了短期利益犧牲長期利益，不要為了政黨利益犧牲國家利益，不要為了少數人利益犧牲大多數人利益，何況是為了選舉的需要，把這麼大的計劃整個轉彎；柯也直接挑戰賴清德，「請再出來說明一遍，2018年為甚麼一開始支持要蓋深澳電廠，後來又說不要蓋，你是怎麼轉折的？」

柯文哲也提到，中央與地方的「財政劃分法」一定要改，更加碼爆料，2016年5月20日，蔡英文上任的前三天，林全院長來找他，跟他說財政劃分法一定要修，當時柯文哲說沒有問題，林全提醒修法之後對臺北市會比較不公平，柯則回答只要地方財政大家都是公平的，都沒有意見。

柯文哲也大酸，當時信誓旦旦說要修財政劃分法，但民進黨現在執政7年快8年也沒有修，因為「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」，在野的時候都在罵中央集權、不公平，等到當選之後發現這筆錢是自己在花，突然就不改了。柯也跟大家保證，只要他當選一定會改。