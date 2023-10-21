賽普勒斯警方表示，位於首都尼柯希亞的以色列大使館附近今天凌晨發生一起土製炸彈爆炸事件，未造成任何傷亡，目前已逮捕4嫌。

法新社報導，這起爆炸事件發生在當地時間凌晨1時37分，距離以色列大使館約30到40公尺。以色列和巴勒斯坦的伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）間爆發的戰爭已邁入第3週。

專家獲報後前往現場發現殘餘的土製炸彈，引爆後造成輕微的破壞。警方表示，土製炸彈中有生產煙火時會用到的某種爆裂物。

警方表示，他們已逮捕4名年齡介於17到21歲之間的犯嫌。其中2人在爆炸現場附近被捕，另2人則在停於附近住宅區的車內。

當局未透露4名犯嫌的身分，4人全部定於今天稍後出庭應訊。

當局表示，當中一名犯嫌持有2把刀，另在車上還藏有一把榔頭。

賽普勒斯境內有相當多的猶太社群。自以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）爆發衝突以來，當地警方在以色列大使館，以及南部港市拉納卡（Larnaca）的猶太會堂等其他猶太人相關場所加強安全措施。