第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（21日）舉行，典禮主持由鍾欣凌獨挑大樑，本屆特別貢獻獎頒給已故資深演員丁強，由導演曹瑞原擔任引言人，遺孀李璇代為上台領獎。

曹瑞原擔任頒獎和引言人，他也述說跟丁強的緣分，印象中對方每次到工作現場時，都精神豐沛，而他說到一半突然停頓，原來是已經哽咽，讓不少都感動，而丁強當年回台復出首部作品，就是曹瑞原執導的人生劇展《記住，忘了》，因此頒這個獎別具意義。

而李璇上台領獎時，全場都起立鼓掌，她哽咽請大家坐下，並感謝文化部和每一位評審們，給了他榮耀的獎，她也感謝製作人、導演們大力推薦丁強，她最後快速致謝需要感謝的人後，說自己的心裡話，「百年修得同船渡，千年修得共枕眠，我何其有幸當他的丁太太」，感性發言台下不少藝人都哭了。

李璇和丁強鶼鰈情深。（圖／中時資料照）

丁強縱橫演藝圈超過一甲子，曾以《記住 忘了》獲得金鐘獎單元劇男主角獎，是演員也是製作人，製作過不少影視作品，而他常不計較酬勞拍攝學生作品，且非常提攜後輩，為業界豎立典範。