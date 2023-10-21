柯文哲今晚在新北市中和安邦公園開講，近距離與民眾互動。（高鈞麟攝）

今晚8時的戶外開講吸引逾千人到場，柯文哲風塵僕僕趕來，連忙吃便當才登台演講。（高鈞麟攝）

台灣民眾黨官方YouTube頻道「民眾之聲」直播政論節目今（21）日晚間在新北市中和安邦公園開講，近距離與民眾互動，民眾黨主席柯文哲明確的指出，對於台灣未來的期望，僅希望台灣是一個正常國家，下一任總統不要貪汙、不要意識形態太重，而且做事要認真。

今晚8時的戶外開講吸引逾千人到場，柯文哲風塵僕僕趕來，連忙吃便當，登台時台下群眾響起如雷掌聲。

關於民眾希望2024選出怎樣的總統，柯文哲直言，「我心目中理想的國家樣貌，政府是可信的、司法是公平的、法律是要遵守的、公務員是服務老百姓、監獄則是關有罪的人」。

對於近日鬧得沸沸揚揚的「登門拜訪」，柯文哲說，「2018年3月，我跟賴見過好幾次面，他可能都忘記了」希望賴不要再氣急敗壞。當時原本要蓋深澳電廠，賴清德態度反覆，「政策轉彎不是不可以，但你要說明為何改變政策？」

柯批評說，當年是為了蘇貞昌競選新北市長，如果民進黨堅持蓋，恐選票會有損傷，所以決定不蓋。政府可以改變政策，可是要有基本的政治價值，絕不能為了短期利益犧牲長期利益，不要為了政黨利益而犧牲國家利益，不要為了少數人利益犧牲多數人利益，更何況是僅是為了1個人而已。

柯文哲引用孔子「足食，足兵，民信之矣」，他說如果國家沒有信用，就算有軍隊有經濟，也無法讓人信任。現在台灣政治很大的問題是政府說什麼，老百姓都懷疑。

至於「財政收支劃分法」，柯文哲承諾，「只要我當選，一定會修改，目的們是希望國家好」，中央該給地方的就給。柯還提及「前瞻預算」，他笑說「連80幾歲的柯媽媽都看得出裡面的問題，怎會是先編預算再有計畫呢？」

此外，柯文哲大酸民進黨，若陳定南從墳墓爬出來，看到今天的民進黨，肯定當場又爬回去。民進黨標榜「清廉、勤政、愛鄉土」，但不這可能與民進黨連在一起，「而我比民進黨還多一項『愛民』。」話音剛落，立刻響起歡呼與掌聲。

最後，柯語重心長的說，民進黨喊出「愛台灣、點亮台灣、希望工程」口號，「但我懇求民進黨不要貪污就好，話講出來很悲哀」，希望下一任總統不貪汙、不要意識形態太重、而且要做事認真。