第58屆金鐘獎頒獎典禮分為昨（20日）、今（21日）兩天於國父紀念館盛大舉行，昨日「節目類」頒獎典禮已圓滿完成，緊接著今天頒發「戲劇類」獎項，典禮由女星鍾欣凌獨挑大樑主持，入圍本屆戲劇節目男主角獎的有《模仿犯》吳慷仁、《台灣犯罪故事-生死困局》李銘忠、《模仿犯》姚淳耀、《牛車來去》蔡昌憲、《台灣犯罪故事-出軌》薛仕凌等人，五位男星角逐視帝寶座，最後由薛仕凌拿下殊榮。

本次戲劇節目男主角獎項由上屆金鐘視帝陳亞蘭頒發，最終《台灣犯罪故事-出軌》薛仕凌拿下影帝寶座。薛仕凌飾演不得父親疼愛又忌妒弟弟的長子，在火車出軌案中，背負著難以承受的真相，完美呈現角色內心的掙扎與矛盾，薛仕凌在獎項公布時，一聽到自己的名字立刻掉淚，在舞台上激動到差點說不出話，只見他深深一鞠躬並吐出一口長氣，分享得獎感言，首先他先感謝家人、朋友、辛苦的評審們、觀眾與團隊，「謝謝作品，我很幸運，再次謝謝大家，我會繼續努力。」

40歲的薛仕凌過去是台灣嘻哈團體大嘴巴的成員之一，之後轉戰戲劇圈，出演過許多作品的他，憑藉的《生生世世》、《做工的人》奪得第56屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」及「迷你劇集／電視電影男配角獎」，而本次第58屆金鐘更是他二度拿下視帝，演技備受肯定。