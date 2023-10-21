第58屆金鐘獎延續去年制度，今年同樣將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月20日和21日舉辦，昨日節目金鐘幾家歡樂幾家愁，而今日戲劇金鐘由鍾欣凌獨挑大樑，給觀眾新鮮感十足。蔡淑臻在堪稱「死亡之組」的視后競爭名單中脫穎而出，上台一度哽咽，更形容這是段美好的旅程。

蔡淑臻以《村子裡來了個暴走女外科》中的小劉醫師，擊敗桂綸鎂、高慧君等拿過影后、視后的強敵，搶下本屆戲劇節目最佳女主角獎，上台領獎時感動到哽咽；蔡淑臻很感謝「小劉醫師」劉宗瑀寫了這個故事，得以讓她把這個小人物故事呈現出來，她形容這是一段美好的旅程，絕對不會忘記。

而蔡淑臻不只是女主角，她也有參與《村子裡來了個暴走女外科》幕後編輯工作，因此她不忘謝謝喜歡這部戲的觀眾們；她最後也謙虛自認沒有高超演技，但她以身為一名演員為榮，更想把這座獎獻給在低谷的人，最後更謝謝努力的自己。

金鐘58今年也將典禮分成電視節目和戲劇節目兩天舉辦，本屆視帝和視后角逐相當激烈，還有戲劇節目獎入圍的有《牛車來去》、《台灣犯罪故事》、《我願意》、《村裡來了個暴走女外科》、《模仿犯》，每一部話題度都超高，也都被視為敲鐘大熱門。典禮中有2段表演節目，其中將由實力女唱將彭佳慧演唱5首入圍戲劇原創歌曲，令歌迷相當期待。