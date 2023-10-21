第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於21日登場，日前已率先公布「特別貢獻獎」得主，頒給已故資深藝人丁強，典禮現場由導演曹瑞原頒給丁強遺孀李璇，李璇上台領獎時，聲音顫抖表示，在這金鐘獎殿堂是大家歡喜的日子，不想讓人看到自己傷感的畫面，並說：「百年修得同船渡、千年修得共枕眠，我何其有幸，當他的太太。」

李璇到後台新聞中心受訪時，難掩悲傷的情緒，面對媒體只能硬擠出笑容，簡短說：「其實我是很抗拒的，在傷口上灑鹽的感覺太疼了，就別說了吧。」丁強的經紀人補充表示，為了促成這個獎，自己找了導演曹瑞原、資深影人蔡揚名、導演郭南宏簽推薦函，評審委員也一致認為丁強實至名歸，8名委員很快就達成共識，想法一致、毫無懸念。

丁強與同為演員的妻子李璇鶼鰈情深，兩人結褵52年，丁強曾獲得金鐘獎單元劇男主角獎，晚年再擒金穗獎最佳男主角，提攜後輩且不計較酬勞拍攝學生作品，遺憾丁強於今年1月27日大年初六逝世，享壽87歲。